Checco Zalone: "Ho voluto fare un'esperienza con il terremoto..."

Anche in questa situazione il comico pugliese non ha perso il gusto per la battuta, che non è mancanza di rispetto ma la voglia di sdrammatizzare un momento difficile. "Io ero nella zona anti-sismica - ha raccontato all'inviata di "Tagadà" - e ho deciso di fare questo weekend in una zona sismica. Così siamo venuti da questi amici a Sulmona. Per sdrammatizzare abbiamo fatto una chat di gruppo intitolata 'viaggio nel terremoto'... e caz... il terremoto è arrivato davvero!".



Zalone, poi, tornando serio ha spiegato come ha vissuto la vicenda. "Siamo comunque rimasti un paio di giorni convivendo con la paura - ha raccontato -. La scossa non si è sentita fortissima ma il rumore sì, è stato un forte boato".