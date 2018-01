Isola, Franco Terlizzi è ufficialmente il diciottesimo naufrago

Il diciottesimo e ultimo naufrago de L'Isola dei Famosi è Franco Terlizzi. Lo ha deciso il pubblico. Il 55enne di Bitonto era uno dei finalisti di Saranno Isolani, il pre-reality che ha anticipato L'Isola, e ha battuto al televoto gli altri due concorrenti: Deianira Marzano e Valerio Schiavone. Franco - che racconta di essere sposato con due figli - è pronto per unirsi agli altri naufraghi. E ha dichiarato di voler partecipare per prendersi una vacanza da... sua moglie! Chissà come lo accoglieranno gli altri concorrenti...