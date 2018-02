"Isola dei Famosi": maltempo e litigi tra donne, ma il lato positivo resta... quello B

Il clima è teso all' " Isola dei Famosi ". Le condizioni meteo son inclementi da giorni e tra le ragazze, sull’isola del Peor, sono vere e proprie scintille: Francesca Cipriani , che indossa le sue scarpe col tacco alto, sbotta contro Cecilia Capriotti che le dà del "fenomeno da baraccone", Rosa Perrotta litiga con Nadia Rinaldi e Paola Di Benedetto non sa da che parte stare. Intanto ai Mejor Elena Morali, neo-naufraga, esclama:"Chi me l’ha fatto fare?". Il lato positivo? Sempre e comunque quello B...

Il primo pensiero della mattina per Elena Morali, appena sbarcata sull'Isola, altro non poteva essere che: "Chi me l’ha fatto fare?" Il giardino di casa sua è più grande di Paloma, non si trova niente da mangiare, scarseggiano estetisti e parrucchieri. Per fortuna c’è Giucas Casella, nel quale rivede un po’ il suo papino. Nel frattempo sull'isola del Peor la Cipriani sfida tutti sui suoi tacchi a spillo, mentre le altre ragazze sono alle prese con la convivenza forzata in condizioni generali non ottimali. Il clima è teso, gli animi sono spesso surriscaldati e l'umore oscilla di continuo. Per fortuna un lato positivo continua ad esserci... ed è quello B delle sexy naufraghe!.