31 gennaio 2018 10:29 "Isola dei Famosi", Paola e il bacio a Francesco: "Voglio approfondire la conoscenza" La blogger non nasconde di provare attrazione per lʼex tronista

Già durante la settimana in hotel si erano avvicinati, ma adesso che sono sull' "Isola dei Famosi" Francesco e Paola non si perdono un attimo di vista. Tra scherzi e coccole alla fine è scattato anche il bacio. "Con Francesco inaspettatamente mi trovo molto bene, ho condiviso chiacchierate anche molto intime. Mi aspetto di approfondire questa conoscenza, non voglio negarmi niente di quello che mi sta succedendo".

Dopo il bacio teme però che siano cambiati gli equilibri nel gruppo e si confida con Rosa: "Se faccio una chiacchierata con Marco viene vista in un modo, se la faccio con Francesco in un altro". "Io non ci vedo niente di male. Fregatene di cosa dicono gli altri. Se vuoi fare qualcosa falla, devi comportarti in modo naturale" il consiglio dell'amica.

FRANCESCA CONTRO I MEJOR - E se per i due piccioncini l'isola dei peor è quasi una luna di miele, diversa la situazione per Francesca Ciprini. Dopo essere stata male la scorsa settimana, l'ex Pupa si aspettava di essere scelta dai compagni per approdare sull'isola mejor. Invece non è successo ed è anzi finita al televoto. "Non ho parole, sono persone che fuori da qua sono conoscenti e basta. Non voglio averci niente a che fare. Sono ancora sull'isola dei peggiori e nessuno dei miei amichetti mi ha scelto - si è sfogata - Amichetti? O è la sagra dello str**?. Invece di aiutarmi mi hanno nominato per buttarmi fuori".