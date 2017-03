Sull' Isola dei famosi Raz Degan finalmente ritrova il sorriso. Tutto merito di Paola Barale che è sbarcata in Honduras e ha trascorso una notte con l'ex. La showgirl lo rimprovera per il suo comportamento con i naufraghi ma l'israeliano vuole godersi ogni momento con lei. Secondo Paola c'è ancora un'attrazione magica nonostante le distanze fisiche: "Penso si possa chiamare amore".

Raz spiega alla sua "bionda" le difficoltà di vivere senza cibo e la Barale lo rimprovera subito: "Devi dividerlo Raz, dai. Perché tutti hanno le tue stesse difficoltà e se passi con tre pesci davanti a uno e te ne mangi uno e poi pigli pure il pezzettino di pesce degli altri, da casa non ne esci bene".

Poi i due fanno un bagno insieme, e tutto torna in un attimo come prima. "Sto benissimo, sembra di essere trasportato in un altro pianeta. E' bellissimo quando puoi condividere qualche emozione con qualcuno che è vicino al tuo cuore - le sussurra Degan - Siamo fortunati nella vita ad avere un compagno che ti sopporti, e io sono difficile. Starmi vicino è difficile. La bionda è una grande donna".

Ma presto arriva anche il momento dell'addio: "Il fatto che ci siamo visti ha dimostrato ancora che ci siamo l’uno per l’altro, a prescindere dalle distanze fisiche". E Paola sottolinea: "Questa è l'Isola di Raz. L’ha iniziata, la deve finire e per me è arrivato il momento di andare, a malincuore". L’israeliano si emoziona e la saluta alla sua maniera: "Ti rivedrò ogni volta che guarderò la luna e le stelle".