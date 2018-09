"Grande Fratello Vip", Giulia si abbandona alle lacrime

Di fronte al racconto di Giulia e al suo pianto liberatorio, Enrico, Valerio e Maurizio provano a spiegarle che bisogna affrontare anche il lato negativo della notorietà, senza farsi schiacciare dalle opinioni altrui. Per Giulia questo è difficile, nella Casa ha affermato più volte di essere spesso influenzabile e fatica ad essere obiettiva in determinate situazioni.



Enrico è critico sulla vicenda relativa al Festival di Venezia, secondo lui Giulia avrebbe dovuto prevedere la reazione che si sarebbe scatenata "se non sai gestire la situazione hai sbagliato tu" afferma. "Non sono strutturata, non avevo ufficio stampa, non avevo un buon manager, non avevo uno stylist, non avevo niente... ero un'improvvisata. Poi però sono sparita in sordina, non ho cavalcato l'onda. Perché mi chiamavano per partecipare alle trasmissioni e mi pagavano un pacco di soldi per andare", replica la ragazza che riflettendo sulla vicenda è parzialmente d'accordo con Silvestrin.