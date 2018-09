"Grande Fratello Vip", il corteggiamento secondo Lisa Fusco: "Faccio il test della farmacia"

Al Grande Fratello Vip si parla di strategie di corteggiamento. L'esperta in materia è Lisa Fusco , che dichiara di avere una teoria tutta sua per capire se l'uomo con cui esce ha intenzioni serie oppure no. La prima prova che deve superare è quella della farmacia, se l'esito è positivo allora si passa alla prova del ginocchio. "Così ho conquistato il mio fidanzato" ammette tra le risate la soubrettina.

"E' una mia filosofia di vita e mi sono trovata sempre bene. Un uomo esce con una donna perché gli piace, non la vuole sposare: vuole la farfallina. La donna accetta di uscire perché spera sempre nel principe azzurro. Allora io faccio un test. Gli dico che devo andare a prendere una cosa in farmacia, se è galantuomo si propone di andare lui. Poi io tiro fuori venti euro, se è educato non li prende e ha superato la prova. Quindi ci vado a cena" spiega la soubrettina.



Ma le peripezie per il corteggiatore non sono finite qui: "Dopo qualche uscita, per non perderlo, qualcosa devi sganciare. Allora quando ci mettiamo distesi, io metto il ginocchio sopra di lui e ammicco con gli occhi. Il ginocchio non mente mai, se c'è intesa sessuale lo capisci. Lo bacio all'angolo della bocca e poi mi tiro indietro. Perché se l'uomo trova la donna che lo rifiuta, per lui diventa una sfida e si prende ancora di più. Così ho conquistato il mio fidanzato, stiamo insieme da quattro anni" conclude Lisa.