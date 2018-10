"Grande Fratello Vip", Francesco Monte sulla sua ex Cecilia: “Non la amo più”

“No, non la amo più. Non c'era nulla da chiarire con lei”, è così che Francesco Monte cerca di chiarire i suoi sentimenti sulla sua ex Cecilia Rodriguez. La loro storia è finita in diretta televisiva, proprio all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, circa un anno fa quando lei, concorrente del reality tv, iniziò a provare dei sentimenti per Ignazio Moser. Il loro fu un addio sofferto da entrambe le parti, ma ora Francesco si ritrova a dover fare i conti con sentimenti di rabbia, tristezza e anche sofferenza.