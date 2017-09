Il “Biglietto di ritorno”: i vip eliminati hanno un’ultima chance

Quest’anno al Grande Fratello Vip la fortuna assisterà solo un Vip tra tutti quelli presenti nella Casa: il fortunato avrà la possibilità di rientrare in gioco qualora venga eliminato a causa del televoto o attraverso un’eliminazione diretta. La regia di questo meccanismo è firmata dagli stessi Vip: un numero e il loro nome su 16 buste bianche decreterà il loro destino. Ilary: “Solo in una busta è presente la scritta Rientri in gioco che permetterà di dare una seconda occasione all'escluso dal reality."