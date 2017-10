Grande Fratello Vip, Veronica cerca la pace con Ignazio: "Ti devi fidare di me"

Gli scontri e le incomprensioni sono all'ordine del giorno nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Dopo aver litigato con Jeremias, adesso Veronica cerca di riallacciare i rapporti con Ignazio . "Tu mi conosci fuori, sai come sono. Non ti far condizionare da persone che conosci da un mese. Ti devi fidare di me" gli dice la pallavolista. Moser però non sembra convinto e la rimprovera di esprimere giudizi su cose che non conosce.

Ignazio accenna ai suoi comportamenti nella Casa, in particolare riguardo alla situazione di Luca Onestin e dell'ex fidanzata Soleil, ma lei lo blocca subito: "Adesso non ti posso spiegare niente, ma se vedi che con una persona ho degli atteggiamenti strani un motivo c'è. Ti devi fidare di me".



Secondo Ignazio, però, avrebbe gettato benzina sul fuoco in un argomento già fin troppo spinoso: "E' bellissimo che tu dica sempre quello che pensi, ma a volte mi sembra che tu lo faccia per far vedere che sei quella con una forte personalità".



Veronica però non ci sta e chiarisce: "No, succede solo su questo argomento. Su altre discussioni non intervengo, anche se ho la mia posizione. Adesso però non parlo più, risponderò solo in puntata se mi verrà chiesto. Questa settimana mi avete messo alla gogna perché sono l'unica donna che parla e non si fa mettere i piedi in testa".