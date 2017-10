Grande Fratello Vip, una prova sincronizzata per i VIP

Un comunicato ufficiale del Grande Fratello ha stabilito, durante la scorsa settimana, che la prova per definire il budget per la spesa degli Inquilini avesse luogo proprio in piscina.



Per una prova che richiedeva "coordinazione, spirito di gruppo, senso del ritmo e abilità sportive” sono state chiamate le persone più qualificate: Giorgio Minisini e Manila Flamini, campioni del mondo di nuoto sincronizzato, che si sono “tuffati” in questa avventura, pronti a consigliare i VIP.



I Concorrenti si sono allenati duramente tutti i giorni, anche grazie all’aiuto di Linda Cerruti e Costanza Ferro, le due campionesse che hanno guidato i VIP in ogni allenamento quotidiano, proprio in vista dell’esibizione di questa sera.



I VIP si dovranno esibire sulle note della celebre canzone del paroliere Cristiano Malgioglio “Mi sono innamorato di tuo marito”, spesso canticchiata dai concorrenti.



Il Grande Fratello, sebbene la prova sia risulta un po' confusa, ha scelto di premiare l’impegno degli Inquilini della Casa di Cinecittà che quindi avranno a disposizione un buon budget per la loro spesa.