Grande Fratello 14, il triangolo Mary-Giovanni-Valentina crea scompiglio

Il triangolo del "Grande Fratello 14" sta creando non poche tensioni in Casa. Tra Mary e Giovanni si è inserita la Miss Valentina, che però non ci sta a fare la parte della sfascia-coppia (tanto più che fuori la sta aspettando il fidanzato). Alcune delle ragazze commentano il trio e Rossella accusa Mary di cercare lei e le sue amiche solo in alcune situazioni: "È venuta da noi solo perché aveva litigato con Giovanni".