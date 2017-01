Grande Fratello 14, alta tensione tra i due nominati Igor e Luigi

Igor e Luigi hanno discusso in modo molto acceso sulla mancanza di buona educazione da alcuni inquilini e che lo scrittore napoletano ha fatto notare. Sul banco degli imputati ci sarebbero sia Igor che Simone , che non avrebbero un comportamento adeguato alla convivenza in gruppo. Igor si innervosisce particolarmente nel momento in cui, uscendo dal bagno, origlia che il suo ex migliore amico lo accusa di non essere troppo signorile. Sarà l'ansia della momination ma il loro rapporto, idilliaco è finito.

Ma non c'è solo l'educazione al centro delle discussioni. Il cibo è un argomento molto sensibile. Una nuova discussione scoppia su chi abbia mangiato più fagioli. I ragazzi accusano Simone, in particolar modo è Verdiana a fargli notare questa cosa, di averne presi più di tutti. Lui non accetta questa insinuazione e con cerca di difendersi, il risultato è esilarante. A difenderlo c'è Rebecca mentre Federica prova a spiegargli chiaramente come stiano le cose. Ma lui si sente accusato ingiustamente e non vuole sentire ragioni.



Più tardi Federica e Rebecca provano a rincuorare il ragazzo. Lui si sente preso di mira dai ragazzi, spesso deriso per motivi futili di cui non conosce le ragioni. Si parla ancora di Verdiana e del suo modo di comunicare con gli altri in modo malizioso, spesso male e senza andare a chiarire con i diretti interessati. Di sicuro questi nuovi avvenimenti certificano lo scioglimento dell'alleanza tra Giovanni-Verdiana e Rebecca-Simone.