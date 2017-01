Sabrina Ferilli, Tapiro d'oro per "La Grande Bellezza"

11:20 - A "Striscia la Notizia" Sabrina Ferilli ha ricevuto il suo secondo Tapiro d'oro per essere stata esclusa dalla cerimonia della Notte degli Oscar. L'attapirata attrice romana, principale interprete femminile della pellicola di Sorrentino, intercettata a Roma da Valerio Staffelli, alla domanda se rifarà o meno un film con Sorrentino, ha risposto: "Forse è lui che non farà un film con me!".

E poi continua: "Dovevate darlo alla produzione, non a me!". La Ferilli, che non figura neppure nella lista dei ringraziamenti fatti dal regista napoletano al termine della premiazione, ha commentato ironicamente: "Però ha ringraziato Maradona!".



RECORD DI ASCOLTI - Nuovo record per Striscia la notizia che ieri, martedì 4 marzo, ha stabilito il miglior risultato della stagione: 7.116.000 telespettatori con il 24.42% di share. Con questi ascolti il Tg satirico condotto da Ficarra e Picone si è aggiudicato ancora una volta l’access prime time, superando di 1.137.000 spettatori il programma dei pacchi di Raiuno Affari Tuoi. Alle ore 21.14 il programma di Antonio Ricci ha segnato il picco record della 26esima stagione con 11.137.000 telespettatori, pari al 37.25% di share e al 42.95% di share sul target commerciale. Sempre sul target 15-64 anni, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, la trasmissione dell’access prime time di Canale 5 ha ottenuto il 28.62% di share, superando di 13 punti il competitor di Raiuno Affari Tuoi, fermo al 15.74% di share.