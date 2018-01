17 gennaio 2018

"Amici", gli allievi in punizione puliscono le strade di Roma

Dopo una festa troppo movimentata tenutasi nel residence dove gli allievi di "Amici" sono ospitati, Maria De Filippi ha voluto impartire ai ragazzi del suo talent una lezione. Il settimanale Spy pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da venerdì 19 gennaio, le immagini dei ragazzi intenti a spazzare le strade di Roma. Per questa festa, quattro ragazzi (il cantante Biondo, e i tre ballerini Vittorio Filippo e Nicolas) sono stati sospesi e dovranno ora sostenere un esame di riammissione, in cui dovranno dimostrare di meritare il posto. Per tutti gli altri, invece, la collera della De Filippi: "Non vi siete attenuti alle regole, se mio figlio si fosse comportato come voi, non sarei felice" e il diktat: "Andate a lavorare! Pulirete le strade di Roma". Dopo il via libera della sindaca Virginia Raggi, con tuta arancione dʼordinanza e ramazza, come rivela Spy, i ragazzi hanno iniziato a pulire le strade e a smaltire i rifiuti. Ma questa uscita punitiva non sarà unʼesperienza di una sera e basta, dato che lʼidea della De Filippi è quella di dar vita a un vero corso di rieducazione civica...