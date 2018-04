Amici, Alessandra Celentano contro Lauren perché in "sovrappeso"

La ballerina della squadra blu Lauren si esibisce nel serale di Amici con una coreografia mozzafiato di Bill Goodson ma al termine della performance Alessandra Celentano apre una polemica sui requisiti fisici. "Lauren non ha la forma fisica giusta", tuona la maestra. Affermazioni che fanno esplodere il pubblico e parte della giuria come Heather Parisi che si scaglia contro la Celentano: "Sei sempre polemica, non sei credibile! Lauren è bona così com'è!". Alle accuse della maestra Celentano, però, anche la padrona di casa Maria De Filippi prende le distanze: "Così la stai mettendo in imbarazzo"