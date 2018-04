I ragazzi di Amici e il medley con Laura Pausini

L'attesa finalmente è terminata. Parte la nuova avventura serale di Amici 2018, con i concorrenti della squadra bianca e della squadra blu pronti a duellare per conquistare il talent show condotto da Maria De Filippi. La prima fase della puntata prevede una prova corale per entrambe le squadre che duettano con Laura Pausini, la super star di questa prima puntata.



Si comincia con la squadra bianca, che parte con 'Vivimi', insieme alla nostra Laura nazionale. Dopo la canzone, la De Filippi legge i nomi degli allievi ammessi alla seconda fase: Valentina, Emma, Luca, Zic, Irama. Daniele invece viene fermato per una decisione di Garrison, che ha definito "sciatta" la sua performance.

Anche Filippo viene bloccato dopo il no della Celentano.

