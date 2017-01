Pietro Taricone, sono passati cinque anni dalla morte del "guerriero"

Occhi di ghiaccio e fisico palestrato, Pietro aveva conquistato il pubblico grazie ai modi gentili e alla sincerità. Proprio per questo, anche se alla fine non aveva vinto, era stato eletto all'unanimità il vincitore morale della prima edizione, di cui si ricorda il flirt con Cristina Plevani e la "gattamorta" Marina La Rosa.



Dopo il Gf la sua carriera era decollata: in tv è apparso in serie come "Distretto di Polizia" e "Tutti pazzi per amore", al cinema ha recitato per Gabriele Muccino in "Ricordati di me" e Marco Risi in "Maradona - La mano de Dios". Fino alla tragica mattina del 28 giugno 2010, quando durante un volo con il paracadute si è schiantato al suolo ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Terni. E' morto la notte del 29 giugno.