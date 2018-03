Frizzi, Pippo Baudo ricorda commosso: “Voleva vivere per la moglie e la figlia”

In collegamento telefonico per Mattino Cinque, Pippo Baudo ricorda l’amico e il collega Fabrizio Frizzi: “Era un uomo incapace di sentire sentimenti di antipatia e di rivalità, era un amico tra gli amici. Era un ragazzo, rimasto un ragazzo".



"Si divertiva a fare questo mestiere – racconta con la voce rotta dall’emozione il conduttore - lui rideva di gusto. Non è mai cambiato. Ha avuto una vita ben vissuta e coronata da un matrimonio felice. Ha lottato stringendo i denti perché voleva restare in vita per le sue due donne, la moglie e la figlia”.



“E’ una grande perdita – sottolinea Baudo – lui era sotto cura e poi andava a registrate l’Eredità mostrandosi sempre con un sorriso. E’ stato un esempio”.