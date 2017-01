Amici: débacle per i Bianchi, eliminata Valentina Tesio

LA SFIDALa coach parte con Briga e con lui canta Fuori dal tunnel, innescando la prima polemica tra la Berté e il rapper, che il giudice definisce “egocentrico”. Elisa si affida ai The Kolors, che conquistano il primo punto per i Blu. Tocca a Valentina, che canta Sei Bellissima, ma la Bertè, come Renga, danno il voto al ballerino Giorgio, esibitosi con la sua coach al piano. Ancora “duetto” ballerino-coach, stavolta in salsa bianca, con Emma e Klaudia contro la performance sperimentale dei The Kolors, che vengono premiati dalla Bertè. Nella quarta prova è di scena di nuovo Briga, che canta Sei di mattina, accompagnato dal calore del pubblico in studio, ma criticato dalla Mannoia che lo definisce “indisponente” per il suo modo di esibirsi ed è di nuovo polemica tra il rapper, i giudici e Emma che tenta di difendere il suo allievo. Elisa intanto oppone al cantante romano la performance di Giorgio. Si arriva alla quinta e ultima prova con i Blu in vantaggio 2-1, con un voto secretato. Elisa si gioca la carta The Kolors, con Stash al piano che canta e suona Napule è e guadagna il punto contro l'altrettanto toccante esibizione di Klaudia. Svelato anche il voto rimasto segreto, si scopre che i Blu hanno vinto la prima manche e a rischio eliminazione finisce Klaudia.



Prima della seconda parte della sfida si esibisce Virginia Raffaele, che ripropone l'imitazione della criminologa Roberta Bruzzone. La seconda manche inizia con un'inedita prova duetto con giudice, che vede Emma ed Elisa cantare insieme a Fiorella Mannoia "Quello che le donne non dicono". La giuria vota per Emma e i Bianchi partono in vantaggio. E' il momento del primo duetto con ospite della serata: i The Kolors si esibiscono insieme ai Tiromancino in La descrizione di un attimo, ma il punto va ancora i Bianchi, con Briga. Dopo la terza prova, con voto segreto, che oppone la ballerina Virginia a Valentina, tocca ancora a Stash, che duetta con la sua coach in un brano inedito. Inedito anche per Briga, ma il punto va ai Blu. Il secondo duetto con ospite della serata vede protagoniste Malika Ayane e Valentina, alle quali Elisa sceglie di opporre Giorgio. La manche si conclude 3-1 per i Bianchi, ma a ribaltare la situazione è il voto segreto della terza prova che vale tre punti e assegna la vittoria ai Blu. Per i Bianchi è una débacle che fa infuriare Emma. I professori salvano Briga e alla sfida finale va Valentina con la ballerina Klaudia, che si scontrano in due prove ciascuno, al termine delle quali è la cantante a dover abbandonare il talent tra le lacrime sue e di Emma.