3 maggio 2015 Amici 14, Emma perde Shaila: squadre di nuovo in parità Record di ascolti per la puntata con tanti super ospiti e Owen Wilson quarto giudice, in cui esce di scena la ballerina dei Bianchi sconfitta da Virginia

Amici 14 fa segnare un nuoro record in tv e sui social con la quarta puntata del serale, che ha visto l'eliminazione di Shaila Gatta. La ballerina della Squadra Bianca ha perso la sfida finale con Virginia, nella serata in cui il talent ha fatto segnare il 24,63% di share con oltre 5 milioni di telespettatori. Tra gli ospiti dello show di Maria De Filippi, Fedez, Il Volo e Marco Mengoni. Giudice per una notte, la star di Hollywood Owen Wilson.

L'attore di Midnight in Paris e Una notte al museo, a Roma per girare il sequel di Zoolander, ha affiancato la giuria composta da Sabrina Ferilli, Francesco Renga e Loredana Bertè, ma ha fatto il suo ingresso solo nel corso della prima manche, aperta da Claudio Cecchetto che ha dato il via alla gara iniziata con due grandi duetti.

PRIMA MANCHEA rompere il ghiaccio sono i The Kolors che si esibiscono insieme a Marco Mengoni in Superstitious. Un vincitore di Sanremo anche per i Bianchi e in particolare per Briga, che canta insieme a Il Volo Grande Amore, il brano che ha regalato ai tre tenorini il successo al Festival. Il punto se lo aggiudica però la squadra di Elisa, che vince anche la prova di ballo contro canto, con la coreografia sul tema della violenza sulle donne inscenata da Virginia. Battuta Valentina, contestata dalla Bertè per aver scelto di cantare Somewhere over the rainbow. E' a questo punto che c'è l'ingresso del quarto giudice, Owen Wilson, il cui voto vale doppio nella terza prova. I Blu sono scatenati e guadagnano terreno con la corale di canto che si esibisce in Somebody to Love. Sconfitta Klaudia, che aveva ballato sulle note di Ma che freddo fa.



Nella quarta prova è il giudice Francesco Renga a decidere chi deve sfidarsi e il cantautore oppone Briga ai The Kolors, ai quali chiede di cantare in italiano. La performance del gruppo in Il mondo, contro Hey Jude cantata dal rapper, frutta alla Squadra Blu il punto del 4-0. Emma ha la possibilità di giocarsi il Magic Ball, la prova speciale che consentirebbe ai Bianchi di impattare, a condizione che il giudizio della giuria sia unanime. La direttrice artistica rifiuta e si va alla quinta e ultima prova. Shaila balla una coreografia sensuale. Elisa schiera Luca con l'inedito Il soldato non vedente, dedicato a un amico di infanzia scomparso. La canzone non convince la Bertè che critica pesantemente, e nuovamente, il cantautore dei Blu: "Più noioso di te c'è solo il curling, le tue parole sono banali, scontate", attacca il giudice, mentre il ragazzo ribatte: "Io trovo noiose le tue critiche". La giuria assegna il voto ai Bianchi e la manche si chiude sul 6-1 per i Blu, che decidono di candidare all'eliminazione Shaila, proprio la ballerina della squadra di Emma in grado di conquistare l'unico punto per i suoi nella prima parte della sfida.

SECONDA MANCHELa seconda manche si apre sulla falsariga della prima. Ancora due duetti ad aprire la sfida con Fedez che canta "L'amore eternit" insieme a Valentina e i Dear Jack, tornati ad Amici in veste di ospiti, che si esibiscono insieme a Luca. Stavolta il cantante non è l'obiettivo delle critiche di Loredana Bertè, che vota per Valentina pur contestando la scelta di Emma di non far duettare Briga con il rapper milanese. Vincono però ancora i Blu. La seconda sfida vede prevalere il ballo corale dei Bianchi contro Giorgio. Nella terza prova, con voto secretato, Elisa schiera Virginia contro il duetto con direttore artistico che vede Valentina cantare il suo inedito In ogni cosa, insieme a Emma. Tocca poi ai The Kolors esibirsi nell'inedito Everytime, entusiasmando la Bertè che però al momento di votare sceglie di premiare la pole dance di Klaudia sulle note di Donna con te, regalando ai Bianchi il primo vantaggio della serata.



Si riparte, dunque, da una situazione di 2-1 per la squadra di Emma. Nella quinta e ultima prova Loredana Bertè contesta pesantemente i Bianchi. Briga canta Imagine dedicando la sua performance alle vittime del naufragio nel Mediterraneo del 19 aprile, raccogliendo l'ira del giudice che lo accusa di aver strumentalizzato la tragedia. Emma difende il suo allievo assumendosi la responsabilità della scelta del brano e spiegando che non voleva in alcun modo speculare su un fatto così grave. Dopo un acceso scambio di battute, la prova viene vinta da Giorgio, ma i Blu perdono comunque la manche e Virginia viene candidata all'eliminazione.

LA SFIDA FINALELa sfida finale con l'amica-nemica Shaila è tiratissima. Le due ballerine offrono esibizioni di grande livello, ma alla fine a vincere è l'allieva di Elisa. Shaila è costretta ad abbandonare al scuola tra le lacrime della sua coach Emma.



Shaila Gatta, 18 anni, vive a Napoli. Ha sempre coltivato il sogno di diventare una ballerina. Nella scuola di Amici era entrata vincendo la sfida con Vanessa Guidolin e ha mostrato di avere un carattere molto forte, che spesso l'ha portata a scontrarsi con gli altri allievi. Ora entrambe le squadre sono rimaste con quattro ragazzi, due cantanti e due ballerini.





GLI ASCOLTIIl quarto appuntamento serale di Amici 14 ha confermato la straordinaria popolarità del talent di Maria De Filippi che per la quarta volta consecutiva fa il picco di ascolti e sbaraglia la concorrenza di Rai Uno, che con "Senza Parole" si arresta al 15,45% di share pari a 3 milioni 365 mila telespettatori. Lo show di Canale 5 è record anche su social, dove l'hashtag #Amici14 ha toccato quota 191 mila, con il minuto picco alle ore 00.08 in cui si sono registrati 1.522 tweet. Il talent si conferma il più commentato online dominando per tutta la serata la top ten di Twitter, balzando subito in vetta e classificandosi primo anche nei trend Topic Mondiali di Twitter.