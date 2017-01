26 aprile 2015 "Amici 14", i Blu perdono pezzi: eliminata la cantante Paola Marotta La siciliana lascia il programma, ma Elisa si prende la rivincita su Emma vincendo la sfida tra coach che ha aperto la terza puntata Tweet google 0 Invia ad un amico

16:43 - Elisa batte Emma nella sfida tra coach che ha animato la prima prova della terza puntata del serale di "Amici 14", ma la squadra Blu perde Paola Marotta. La cantante siciliana è la terza eliminata del talent condotto da Maria De Filippi, condannata ad abbandonare il programma dopo aver perso la sfida finale con Valentina. Super ospiti della serata Nek e Gianna Nannini, mentre il quarto giudice è stato Kekko dei Modà.

La nuova sfida tra Bianchi e Blu si è aperta con il botto. Le direttrici artistiche delle due squadre, Emma ed Elisa, sono scese in campo in prima persona esibendosi nei brani con i quali hanno vinto il Festival di Sanremo, Non è l'inferno, che ha portato Emma al successo nel 2012 e Luce, che ha incoronato Elisa sul palco dell'Ariston nel 2001. La cantante di Monfalcone si è aggiudicata il duello, ma non ha potuto sorridere perché i suoi Blu hanno perso la prima manche. A finire a rischio eliminazione è stata Paola, indicata da Emma.



Protagonisti della seconda parte sono stati i duetti con i super ospiti della serata. Nek ha cantato la sua Fatti avanti amore con Luca dei Blu, mentre Gianna Nannini si è esibita insieme a Valentina dei Bianchi. Proprio la cantante è stata candidata a lasciare il programma, dopo che la squadra di Emma ha perso la manche. Nella sfida finale con Paola, Valentina ha avuto la meglio, così Emma ha potuto tirare un sospiro di sollievo, mentre Elisa, in lacrime, ha dovuto lasciare andar via la sua allieva.



Paola Marotta ha 21 anni ed è nata a Caltanissetta. Vive a Roma, dove studia lingue, ma la sua unica ambizione è fare la cantante: "La musica me la sento nelle vene, voglio far venire la pelle d'oca", aveva detto la ragazza entrando nella scuola.



ANCORA VITTORIA NEGLI ASCOLTI - Ancora una volta "Amici" conquista la sifda del sabato sera. Il talent di Maria De Filippi ha ottenuto il 23.51% di share pari a 4 milioni 962 mila spettatori, staccando la concorrenza di Rai 1, di sei punti percentuali: lo speciale "Viva il 25 aprile", condotto da Fabio Fazio, ha ottenuto il 17.26% % di share e a 4 milioni 88 mila telespettatori.