"Amici 14", i ballerini Cristian e Virginia fanno pace con un bacio

"Te l'ho sempre detto che i tuoi occhi mi fregano sempre!". L'amore trionfa anche nella scuola di " Amici 14 ". Dopo le incomprensioni, tra i ballerini Cristian e Virginia arriva l'incontro chiarificatore e il bacio . I due non riescono a stare lontani e anche se lo studio e le prove sono la priorità, non rinunciano a volersi bene e a stare vicini. Eccoli uno di fronte all'altro a scambiarsi coccole e tenerezze.

Cristian confessa di provare un sentimento forte per Virginia ma allo stesso tempo ammette di volersi concentrare sullo studio e sul talent. La ragazza non è d'accordo e manifesta la voglia di tornare con lui. "Io non so cosa fare senza di te", gli dice Virginia. "Sai quante ne abbiamo passate, ci vuole tempo", risponde Cristian. Poi arriva il tanto atteso bacio. I due allievi sono pronti a ricominciare.