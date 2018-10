clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il completo grigio ed elegante e una birra in mano. Richard Gere 69 anni si prende una pausa sul set della nuova serie BBC "MotherFatherSon" a Siviglia, per dissetarsi. L'attore, che è in attesa del suo quinto figlio della giovane moglie Alejandra Silva, 35 anni ,sembra perfettamente a suo agio anche nel ruolo di “cameriere”, mentre porta un vassoio pieno di bottiglie ai colleghi...