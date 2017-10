Ariel Winter, la "secchiona" di "Modern Family" è sempre più sexy

Nella serie tv, che l'ha lanciata e consolidata nello star system è Alex Dunphy, secchiona e casta, fuori dal piccolo schermo però Ariel Winter, 19 anni e curve prominenti, è sempre più sexy e provocante. Come sulla cover di LaPalme Magazine, dove appare in un abito rosso super scollato su un décolleté tutto da ammirare. O nel video condiviso su Instagram, in cui la giovane ex brava ragazza della tv offre un siparietto hot mentre fa esercizi ginnici per rinforzare i glutei...