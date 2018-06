L Isola Di Pietro , Lorella Cuccarini e Gianni Morandi sul set in Sardegna

"No, non c'è vento! Finalmente, ho cominciato a girare insieme a Gianni! Non potevo essere sull'isola di Pietro senza incontrare Pietro!". Lorella Cuccarini posta sui social le foto che la ritraggono con Gianni Morandi sul set de L'Isola Di Pietro, la fiction di Canale 5 che andrà in onda dal 24 settembre in prima serata. E Morandi prontamente risponde con un selfie: "La più amata dagli italiani". E un hastag birichino: "E' una vita che ti sogno".