Wolfsburg, commovente tributo a Malanda

23:21 - Prima dell'inizio del match contro il Bayern Monaco, commovente tributo dei tifosi del Wolfsburg per salutare Junior Malanda, il giovane giocatore prematuramente scomparso il 10 gennaio in seguito a un incidente in auto. "Fur immer in unseren herzen" ("Per sempre nei nostri cuori"). La curva ha regalato uno spettacolo: un manto di cuori verdi e l'immagine di Junior, sorridente, in maglia Wolfsburg.