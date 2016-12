Wembley, minuto di silenzio da brividi

Grande commozione a Londra per l'incontro dopo i tragici attentati di Parigi: tra i 90mila spettatori in tribuna anche il Premier David Cameron e il principe William. Una coreografia suggestiva ha accolto le due squadre in campo, entrambe con il lutto al braccio: oltre al tricolore proiettato sull'arco che sormonta lo stadio, i colori blu bianco e rosso hanno dipinto le tribune dell'impianto londinese. I due commissari tecnici, Roy Hodgson e Didier Deschamps, accompagnati dal Principe William, hanno infine deposto corone di fuori in memoria delle vittime dopo che i 46 membri delle due nazionali si erano strette in un abbraccio collettivo al centro del campo.