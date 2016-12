22 gennaio 2015 Via al girone di ritorno, squadre e giocatori chiamati al riscatto Allenatori, attaccanti, squadre: il podio di chi ha deluso e ora deve dare una svolta alla stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - Il girone di andata si è chiuso con la Juve in testa con 5 punti di vantaggio sulla Roma, Parma e Cesena a chiudere la classifica e con una grande ammucchiata di squadre che inseguono quel terzo posto che significa Champions League (8 squadre in 7 punti). La classifica dei cannonieri vede Tevez (13 gol) in testa dalla prima giornata e dietro di lui altri tre argentini, tutti a 10 gol: Higuain, Icardi e la sorpresa Dybala. Sabato prossimo, con l'anticipo delle 18, si apre il girone di ritorno: 19 giornate in cui chi ha deluso finora ha la possibilità di riscattarsi e svoltare una stagione iniziata con il piede sbagliato. Squadre, allenatori, attaccanti, portieri: per ogni "categoria" ecco il podio delle delusioni della Serie A da cui ci si aspetta una netta inversione di marcia...