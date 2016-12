11:08 - Si avvicina la notte di Milan-Inter e sale l'adrenalina per entrambe le squadre per una sfida che può essere, in un senso o nell'altro, il crocevia di una stagione. Per stemperare la tensione, ma soprattutto per chiamare i tifosi a raccolta, molti giocatori nerazzurri e rossoneri hanno deciso di posare per un selfie, autografarlo e pubblicarlo su Twitter