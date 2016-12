Totti da record, gol numero 300 in giallorosso

Se non fosse per il risultato deludente con il Sassuolo questa sarebbe una giornata di grande festa a Roma, con l'intera città che rende onore al suo imperatore. Francesco Totti ha segnato il gol numero 300 con la maglia giallorossa, la società ha lanciato l'hastag #300 , i figli, che erano in tribuna, hanno tirato fuori la maglia "Grazie papà" , mentre lo stadio omaggiava il capitano con boati e cori. Quella rete era attesa ormai da mesi ed è bello che sia arrivata proprio all'Olimpico, davanti ai suoi tifosi, e non importa che fosse in fuorigioco.

Primo gol stagionale per il numero 10 capitolino, che non segnava dallo scorso 9 maggio, Milan-Roma 2-1, mentre l'ultimo gol su azione era del 22 febbraio a Verona: ora sono 244 i centri in Serie A, 21 anni dopo quel Roma-Foggia 1-1 in cui firmò il primo a Francesco Mancini. Il suo contratto è in scadenza a giugno, tra una settiman festeggerà il 39esimo compleanno e questo gol chiude la bocca di tutti quelli che ne parlano già al passato o che lo indicano come il problema principale della squadra: quando Garcia lo ha richiamato in panchina per fare posto a Dzeko, all'Olimpico, dove lo conoscono bene, si sono spellati per le mani per applaudirlo.