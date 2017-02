Stadio Roma, Berdini: "Lo voglio fare, evitate di dire bugie"

Stadio Roma, ecco il progetto definitivo 1 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 2 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 4 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 5 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 6 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 7 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 8 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio 10 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Stadio Roma, ecco il progetto definitivo Il progetto definitivo dello nuovo stadio della Roma è stato consegnato a Comune e Regione Lazio leggi dopo slideshow ingrandisci

Le regole e il tweet di Totti - Ai microfoni di RadioRai, l'assessore ha spiegato: "Spero che lo stadio si faccia, che l'associazione sportiva Roma lo voglia fare. Se stiamo dentro le regole del piano regolatore, come dico da mesi, lo stadio si può e si deve fare. Sempre che la società receda da appetiti che credo che siano un po' troppo elevati per quell'area e per questa povera città". Berdini ha anche commentato il tweet con cui il capitano giallorosso Francesco Totti si è schierato (seguendo un'iniziativa dell'allenatore Spalletti e seguito poi a sua volta da molti altri compagni di squadra) a favore della costruzione dell'impianto: "Il tweet di Totti conta però sono le regole che fanno la differenza altrimenti è una giungla".



In sintonia con la Raggi - Berdini ha detto di aver sempre lavorato "nella più totale sintonia" con il sindaco Virginia Raggi, che, sempre su Twitter, aveva scritto di essere favorevole alla costruzione della nuova casa della Roma ma "nel rispetto delle regole". "Lo stadio - ha spiegato Berdini - è il segnale che questa città è disponibile a qualsiasi tipo di investitore, se si rispettano le regole. Io mi sento parte di questa città".



Anche Tavecchio prende posizione - "Mi auguro che dalla riunione di oggi escano notizie positive e che si possa procedere spediti verso la realizzazione del progetto stadio": così si è espresso il presidente della Figc, Carlo Tavecchio a proposito della vicenda. "Il grande investimento che la Società del presidente Pallotta intende fare sulla città di Roma accresce il valore di tutto il calcio italiano. Spero si possa centrare questo importante obiettivo, perché il sistema Paese necessita di uno scatto in avanti sul fronte delle infrastrutture sportive" ha concluso.