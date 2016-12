Rio 2016: ultimo giorno amaro, ma il bilancio è positivo

L'Italia saluta le Olimpiadi di Rio 2016 con due medaglie e un po' di amarezza. Resta un tabù l'oro per la pallavolo maschile , argento dietro al Brasile. Bronzo con rimpianto per il lottatore Frank Chamizo . Recriminano le farfalle della ritmica, quarte . La spedizione italiana chiude i Giochi con 28 medaglie e il nono posto come a Londra quattro anni fa. Gli ori sono 8, 12 gli argenti e 8 i bronzi. Nel 2012 furono rispettivamente 8, 9 e 11.

L'ultimo podio azzurro di Rio 2016 è arrivato dal volley, con la squadra di Blengini sconfitta nella finalissima del Maracanazhino dal Brasile: 3-0. Sfuma un oro che sarebbe stato storico con Juantorena inconsolabile e in lacrime.



Tanta delusione anche per Frank Chamizo, italo-cubano favorito per l'oro della lotta nella categoria 65 kg, perde in semifinale contro l'olimpionico uscente e non si consola con il bronzo messo poi al collo. "Sono deluso da me stesso", dice subito dopo la sua finalina. Poi a freddo piange a dirotto e dice: "Mi sono sentito male, forse ho avvertito la pressione. Ma ringrazierò sempre l'Italia, mi ha dato una seconda vita".



Lacrime amarissime invece per le farfalle della ritmica: terze fino all'ultimo esercizio della Bulgaria, che le supera di 0.2 punti e strappa loro il bronzo dal collo. "Siamo state più brave di Spagna e Bulgaria, ma i giudici..", è l'accusa della ct, Emanuela Maccarani. Un film già visto per le ginnaste azzurre, che a Pechino 2008 vissero una situazione simile, quarte tra le proteste.



Nella mountain bike, a Marco Aurelio Fontana va la medaglia della sfortuna. Quattro anni fa perse il sellino quando era in testa, riuscì comunque a conquistare un bronzo. Questa volta l'imprevisto è arrivato nei primi chilometri con una foratura che lo ha costretto alle retrovie e a dire addio ai sogni di gloria.