Rio 2016, Frank Chamizo bronzo nella lotta libera 65 kg

Frank Chamizo Marquez regala all'Italia la medaglia numero 28 ai Giochi di Rio 2016. Il 24enne cubano, naturalizzato italiano, supera lo statunitense Frank Aniello Molinaro e ottiene un meritato bronzo nella lotta libera, categoria 65 kg. Il caporale dell'Esercito, campione del mondo in carica, ha avuto la meglio 5-3, malgrado un vistoso bendaggio al braccio sinistro e un primo periodo chiuso in svantaggio 2-1.

CHAMIZO : "NON MI VA DI PARLARE""Sono contento lo stesso, perchè il bronzo è una grandissima medaglia, sono però deluso di me stesso e non mi va di parlare", ha detto Frank Chamizo dopo aver vinto il match contro Molinaro. L'azzurro era considerato tra i favoriti per l'oro.