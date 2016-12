9 agosto 2016 21:04 "Cicciottelle", la federazione non ci sta: pessimo gusto Licenziato il direttore di QS Bufera sulla definizione rivolta alle arciere azzurre, non salite sul podio sfiorando lʼimpresa. Via il direttore del giornale

Ha avuto effetti immediati la presa di posizione del presidente di FitArco Mario Scarzella, in difesa delle arciere azzurre, quarte in finale ai Giochi di Rio, definite in un titolo di un quotidiano sportivo: "Il trio delle cicciottelle". E' stato licenziato "con effetto immediato" il direttore di QS Giuseppe Tassi. Funesta per lui l'indignazione dell'opinione pubblica e di Scarzella, che aveva affermato: "Siamo rimasti basiti in un giorno difficilissimo per delle giovani ragazze all'esordio olimpico, che hanno lavorato per quattro anni nel silenzio dei media".

Tiro con l'arco, l'impresa sfiorata delle arciere azzurre a Rio 1 di 3 Afp Afp Tiro con l'arco, l'impresa sfiorata delle arciere azzurre a Rio 2 di 3 Afp Afp Tiro con l'arco, l'impresa sfiorata delle arciere azzurre a Rio 3 di 3 Afp Afp Tiro con l'arco, l'impresa sfiorata delle arciere azzurre a Rio leggi dopo slideshow ingrandisci Il licenziamento del direttore di QsL'editore Andrea Riffeser Monti ha deciso di licenziare "con effetto immediato" Giuseppe Tassi, direttore del Qs Quotidiano Sportivo, per il titolo comparso sulle proprie testate che definiva "trio delle cicciottelle" le arciere azzurre Guendalina Sartori, Lucilla Boari e Claudia Mandia, che hanno concluso la gara a squadre ai Giochi Olimpici di Rio con il quarto posto. L'editore Riffeser Monti "si scusa con le atlete olimpiche del tiro con l'arco e con i lettori, per il titolo comparso sulle proprie testate relativo alla bellissima finale per il bronzo persa con Taipei", come comunica una nota del direttore personale e organizzazione della Poligrafici Editoriale S.p.a. e per questo ha deciso di "sollevare dall'incarico, con effetto immediato, il direttore del QS Giuseppe Tassi". La decisione fa seguito alle proteste sui social e alla lettera del presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Mario Scarzella, al direttore. Le scuse che Tassi aveva rivolto ai lettori allo scoppio della bufera non sono, dunque, bastate.