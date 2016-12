Rio 2016, tra i bidoni della spazzatura si consuma il dramma del judoka sconfitto: "La foto spiega tutto"

Un sogno inseguito fin da bambino che si può ripetere ogni 4 anni e, quando è lì lì per realizzarsi, si infrange in una sconfitta che brucia. E' amara la vita di un atleta olimpico e ne ha dato dimostrazione il judoka britannico Ahsley McKenzie, ritratto mentre piange, vicino ai bidoni della spazzatura, faccia a terra, giù dal tatami e lontano dai riflettori accesi in quell'istante sul vincitore. Quell'immagine viene da lui stesso ripostata sul suo profilo Instagram con la didascalia: "Questa foto spiega molte cose. Non credo sia necessario dire come mi sento, grazie a tutti per il sostegno".