Italia fuori dal Mondiale: Godin, la paura e l'arbitro eliminano gli azzurri

21:18 - Azzurri fuori dai Mondiali. L'Italia perde 1-0 con l'Uruguay nella sfida decisiva per il passaggio del turno nel girone D. La partita si mette in salita per noi nel secondo tempo dopo l'espulsione di Marchisio al 60' per un fallo su Arevalo Rios. La "Celeste" ne approfitta e passa in vantaggio all'81' con uno stacco di testa di Godin su calcio d'angolo. Inutile l'assalto nei minuti finali. Vanno avanti Costa Rica e Uruguay.

I pensieri peggiori si sono materializzati. L'Italia è fuori dal Mondiale. Ed è una di quelle eliminazioni che fanno male, veramente male, perché alle proprie responsabilità si uniscono le recriminazioni, ovviamente di origine arbitrale, ambientale, organizzative, tutto. Due risultati a disposizione non sono bastati: gli azzurri avevano condotto in porto al 45' lo 0-0 fin troppo agognato dal commissario tecnico, che ha commesso l'errore di prendere la palla al balzo dell'ormai consueta delusione-Balotelli per inserire l'ennesimo giocatore di copertura, Parolo. Poi, un'espulsione decretata da Rodriguez Moreno, in perfetto remake di Byron Moreno, ha fatto saltare i deboli nervi azzurri. E la sentenza, giunta comunque quando il traguardo era in vista, è sembrata ineluttabile. L'Italia non è più bella, non è più fortunata, non è nemmeno più rispettata. E come e peggio di Sudafrica 2010, si trova a piangere sulle macerie, e a domandarsi da dove dovrà ricominciare.

LA PARTITA

Brutta, sporca, cattiva. Italia-Uruguay, da subito, è così come era lecito aspettarsela. Troppo alta la posta in palio, viene in mente quella frase di Fabio Capello, "se volete vedere uno spettacolo, andate al circo". Tabarez, tra l'altro, sceglie di schierare una Celeste speculare nel modulo all'Italia di Prandelli, che come annunciato è figliol prodigo sulla smarrita via del 3-5-2: e allora eccoli, muso contro muso, tibia contro tibia, spazi zero o quasi, spazi ce ne sono solo per continue lotte per il pallone, alcune condite da colpi più o meno proibiti. Ritmi, manco a dirli, bassissimi. E in questo senso buon per noi, non solo per mere questioni di punteggio favorevole, ma anche per situazioni di gioco: grazie al reinnesto di Verratti, rimesso al fianco di Pirlo, l'Italia è decisamente più razionale e sicura nel palleggio, nella gestione della sfera. Non è proprio come nel felice esordio con l'Inghilterra, ma almeno quando riconquistiamo palla arriviamo con discreta facilità nelle metà campo uruguagia: dove, tra traffico difensivo e movimenti sballati della coppia Balotelli-Immobile, si rimane poi regolarmente impantanati. Proprio l'intesa, il rendimento della strana coppia lanciata per disperazione dal c.t. è quella che fa stortare maggiormente la bocca. Mario, che si contunde un ginocchio al primo contrasto, è sceso in campo nella sua versione mister Hyde. I difensori uruguaiani, a cominciare da Godin, non si fanno certo pregare per rifilargli qualche legnata: e lui, puntualmente, va a conquistarsi il cartellino giallo di prammatica per un'entrata scoordinatissima su Pereira. Prandelli somma gli addendi: intesa zero con Immobile, rischio mille di rimanere in dieci. E nell'intervallo, prende la decisione: SuperMario saluta la compagnia, ma quello che colpisce è che il suo ricambio è Parolo. Tradotto, fin dal 46' è barricatona, una sorta di 3-6-1 che non necessita di ulteriori spiegazioni.