Incredibile Pinilla, la traversa diventa un tatuaggio

10:00 - "One centimeter from glory", ovvero "A un centimetro dalla gloria". Questa la frase, con disegno, che Mauricio Pinilla ha scelto di aggiungere alla sua già numerosa collezione di tatuaggi. L'attaccante del Cile ha voluto incidere sulla pietra dei propri muscoli la giocata che avrebbe potuto cambiare le sorti del Cile, del Brasile e della sua carriera. Quel centimetro che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai verdeoro, poi vincenti ai rigori, e negato la gloria alla sfortunata Roja. E se chiunque altro avrebbe voglia di dimenticare in fretta, Pinilla ha scelto invece di ricordare per sempre. "Perché ricordare un quasi gol? Perché ricordare per sempre che la tua carriera è stata un costante quasi?" gli chiede un tifoso su Twitter.