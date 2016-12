15 luglio 2014 Il ritorno dei campioni del mondo, in mezzo milione a Berlino per la festa Folla incredibile per l'arrivo dei campioni del mondo a Berlino alla Porta di Brandeburgo Tweet google 0 Invia ad un amico

17:12 - E' il giorno della gloria per la Germania che, in Brasile, si è laureata campione del Mondo per la quarta volta nella sua storia. In mattinata, è atterrato a Berlino l'aereo che ha riportato i trionfatori in patria prima della parata nelle vie della capitale e il consueto bagno di folla alla porta di Brandeburgo. Il primo a prendere la parola è stato il ct Joachim Loew che, rivolgendosi ai tifosi, urla la sua gioia: "Siamo tutti campioni del Mondo".

Secondo le prime stime dovrebbero essere circa 500mila i tedeschi accorsa a Berlino per festeggiare assieme alla Nazionale la conquista dell'ambito trofeo. La Germania è tornata sul tetto del Mondo 24 anni dopo il successo ad Italia '90. Loew non nasconde la sua emozione: "E' stata una strada lunga, difficile ma la squadra voleva vincere. Ringrazio i tifosi tedeschi, siamo tutti campioni del mondo".