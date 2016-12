10 luglio 2014 Brasile, trovato un elefante marino spiaggiato: è stato ribattezzato Fred L'animale, lungo 3 metri e pesante 400 kg, quasi non si muove, come il numero 9 della Seleçao in questi Mondiali Tweet google 0 Invia ad un amico

10:50 - Un elefante marino si è arenato sulla spiaggia Farol de Santa Luzia, nella città di Vila Velha. L'animale, lungo 3 metri e pesante 400 kg, sta bene e quasi non si muove, come si può vedere da queste foto tratte da un filmato della tv brasiliana Sò Esportes. Per questo motivo è stato ribattezzato Fred, come il numero 9 della Seleçao finito nel centro del mirino per le disastrose prestazioni al Mondiale. "Quando lo abbiamo trovato dormiva, senza muoversi - ha spiegato il biologo Bruno Berger, intervistato da alcune tv nazionali -, proprio come ha fatto Fred nelle partite di questi Mondiali. Da qui è nata l'idea di chiamarlo così".