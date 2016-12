Il calcio ai nostri piedi: in mostra a Milano venti palloni usati dal 1930 ad oggi

Il T-model in strisce di cuoio con stringa usato nel 1930 per il primo Mondiale in Uruguay, il mitico Telstar usato in Messico nel 1970 formato da esagoni bianchi e neri affinché fosse più visibile sul campo nelle riprese televisive, oppure lo storico Tango (autografato dalla nazionale azzurra che giocò in Argentina nel 1978) ma anche tante altre chicche, compreso il pallone in spugna e il Supertele con tutti abbiamo giocato in spiaggia almeno una volta.

Il calcio com'era e com'è, insomma, attraverso i palloni che ne hanno scritto la storia, con un occhio al passato per capire come giocavano i nostri nonni e come si gioca adesso.