Enzo Ferrari, il mito del Drake: da pilota a imprenditore diventato leggenda

17:29 - Pilota, ingegnere, formidabile imprenditore. Enzo Ferrari è stato il deus ex machina di quel marchio leggendario che porta il suo cognome e che da sempre è sinonimo di qualità, lungimiranza e genialità. E di Italia. Nato a Modena nel 1898, Ferrari ha vissuto una vita in pista: prima come pilota, poi come brillante imprenditore: nel 1939 fondò l'Auto Avo Costruzioni che, qualche anno dopo, si trasformerà in Ferrari. E diventerà, come il suo fondatore, leggenda.