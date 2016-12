Serie B, in Spezia-Bari debutta il cartellino verde

Giallo, rosso e ora anche verde: da domani in Serie B ci saranno cartellini di tre colori diversi. Con l'anticipo tra Spezia e Bari infatti fa il suo ingresso nel calcio italiano un nuovo tipo di cartellino, verde, che non è punitivo ed è soltanto virtuale. Gli arbitri potranno assegnarlo a fine gara ai giocatori che si metteranno in evidenza per un gesto di fair play.

L'iniziativa è della Lega di Serie B, guidata da Andrea Abodi, è realizzata in collaborazione con l'Associazione italiana arbitri (Aia) ed ha "un valore esclusivamente simbolico finalizzato a premiare gesti non ordinari, ma speciali ed esemplari".

Qualche esempio? Buttare la palla fuori con un avversario a terra (magari quando si è sotto di un gol) o aiutare il direttore di gara a prendere una decisione importante (punizione, rigore, angolo o fallo laterale che sia): alla fine della stagione chi avrà il maggior numero di cartellini verdi sarà premiato.