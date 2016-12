Serie A: tutte le emozioni della prima giornata

INTER-ATALANTA 1-0

Stevan Jovetic regala i primi tre punti all'Inter: suo il destro a giro che al minuto 94 non lascia scampo a Sportiello e consegna alla squadra di Mancini un successo prezioso proprio quando San Siro incominiciava a spazientirsi. Vittoria, quella contro un'Atalanta in inferiorità numerica per buona parte della ripresa per l'espulsione di Carmona, arrivata al termine di una partita molto complicata per padroni di casa, pericolosi solo nel finale.



FIORENTINA-MILAN 2-0

Inizia con il piede giusto l'avventura di Paulo Sousa alla guida della Fiorentina. Nella prima giornata di Serie A, i viola hanno battuto 2-0 al Franchi il Milan di Sinisa Mihajlovic con un gol per tempo. La partita cambia in un minuto: al 36' Rodrigo Ely si fa espellere e sulla successiva punizione Alonso pennella il vantaggio all'incrocio dei pali. Nella ripresa arriva il raddoppio: Ilicic viene atterrato in area poi sigla il rigore.



SASSUOLO-NAPOLI 2-1 Debutto amaro per Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, che perde 2-1 sul campo del Sassuolo. La partita si era indirizzata subito sui binari azzurri, con il vantaggio al 3' firmato da Marek Hamsik, lesto a raccogliere una ribattuta della difesa. Il Napoli però subisce le ripartenze dei padroni di casa. Al 33' è Floro Flores a siglare il pareggio, mentre nella ripresa a 7' dalla fine Sansone segna la rete del definitivo 2-1.



SAMPDORIA-CARPI 5-2 La Sampdoria inizia con una goleada la Serie A 2015/2016, per il Carpi invece esordio da incubo nel massimo campionato. A Marassi finisce 5-2 per i blucerchiati che provano così a mettere in soffitta la delusione per l'eliminazione nel preliminare di Europa League: doppiette per Eder e Muriel poi il sigillo di Fernando, gli ospiti si svegliano tardi con Lazzari e Matos. Festeggia Zenga che concede uno scampolo di partita anche a Cassano.



EMPOLI-CHIEVO 1-3

Il Chievo vince in rimonta a Empoli per 3-1. Esordio convincente per la squadra di Maran che conquista i prim i tre punti del campionato. I toscani vanno in vantaggio al 7' con un preciso piatto sinistrio di Saponara. Nella ripresa però la musica cambia, tre reti nel giro di otto minuti. Al 55' pareggia Meggiorini di testa, al 60' è Birsa a portare in vantaggio i suoi con un gran tiro da fuori area, al 64' Paloschi di testa chiude la pratica.



PALERMO-GENOA 1-0 Grazie a un gol di El Kaoutari al 91', il Palermo batte 1-0 il Genoa e inizia la stagione 2015-2016 nel migliore dei modi. Al Barbera meglio i liguri nel primo tempo, vicini al gol in due occasioni con Pandev (ottimo Sorrentino). Per i siciliani solo una traversa di Rigoni. Nella ripresa cambia la musica: Vazquez coglie anche lui la traversa, Lamanna è sempre attento ma nulla può sul sinistro da pochi passi del franco-marocchino.



JUVENTUS-UDINESE 0-1

Clamorosa sconfitta per la Juventus, che all'esordio in campionato viene battuta in casa dall'Udinese. Allo Stadium finisce 1-0 per la squadra di Colantuono, che passa grazie al gol di Thereau (78') nell'unica occasione creata in tutta la partita. I bianconeri di Allegri hanno varie occasioni per segnare, soprattutto con Mandzukic, ma nel complesso faticano a trovare spazi contro una squadra ben organizzata in fase difensiva.