Serie A: tutte le emozioni della 31.ma giornata

23:18 - FIORENTINA-VERONA 0-1

Colpo del Verona al Franchi. La squadra di Montella perde 1-0 e resta dietro alla Sampdoria in classifica. Grande protagonista del match Rafael, che nel primo tempo salva il risultato su un colpo di testa di Gilardino e al 66' para un rigore a Diamanti. Il gol partita lo segna poi Obbadi al 90', bravo a ribadire in rete una respinta di Neto. In casa Fiorentina apprensione per Babacar, sostituito dopo uno scontro.



INTER-MILAN 0-0

Inter-Milan 0-0. Un punto ciascuno che serve a niente per i progetti di Europa League e non risolve la doppia crisi. Ma un punto ricco di momenti "caldi": un gol annullato ad Alex, un altro tolto a Palacio, un rigore negato all'Inter, un autogol di Mexes annullato. L'Inter si è arrabbiata molto, e ha giocato meglio. Lo 0-0 serve a poco, si sa. Ma perdere il derby sarebbe stato grave. Per tutte e due.



CAGLIARI-NAPOLI 0-3

Dopo Fiorentina e Wolfsburg, il Napoli di Benitez rifila una goleada anche al Cagliari di Zeman nel primo posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Gli azzurri passeggiano al Sant'Elia e con lo 0-3 si riportano in scia della zona Champions occupata da Lazio e Roma. Un ritrovato Callejon, Gabbiadini in gol dopo due mesi e l'autorete di Balzano firmano il successo che scatena l'aperta contestazione dei tifosi rossoblù. Espulso Maggio.



ROMA-ATALANTA 1-1

Occasione persa. Una brutta Roma si fa fermare sull'1-1 all'Olimpico dall'Atalanta e in classifica è mancato sorpasso alla Lazio. Giallorossi avanti al 3' su rigore concesso per mani di Stendardo e realizzato da Totti. Ma i capitolini sono senza idee. Al 23' i pareggio dei bergamaschi con Denis dagli 11 metri (fallo di Astori su Emanuelson). Nella ripresa occasionissima per Torosidis, salvataggio miracoloso di Migliaccio. Alla fine sono fischi.



EMPOLI-PARMA 2-2

Altra grande prova di orgoglio del Parma che pareggia 2-2 a Empoli onorando il campionato nonostante l’ultimo posto in classifica e l’ennesima penalizzazione arrivata in settimana. Sono proprio i gialloblù a passare in vantaggio al 19’ con Lodi, ma i toscani ribaltano il risultato prima dell’intervallo grazie a Maccarone (32’) e Tonelli (45’). Nella ripresa ci pensa Belfodil al 73’ a mettere la firma sul definitivo 2-2.



PALERMO-GENOA 2-1

Reduce dalla vittoria di Udine, il Palermo si conferma anche al Barbera dove supera 2-1 il Genoa nella 31a giornata di Serie A. Grande protagonista il bulgaro Chochev, autore di una doppietta: il primo gol al 9', il raddoppio alla mezzora ottimamente imbeccato da Dybala, il migliore in campo. Il Genoa accorcia le distanze con Iago al 7' della ripresa. Gasperini schiera anche 5 punte, ma non basta: la zona Europa League è più lontana.



CHIEVO-UDINESE 1-1

Finisce 1-1 la sfida del Bentegodi tra Chievo e Udinese, un pareggio che sta bene a entrambe le squadre ormai virtualmente salve. Sono i gialloblù di Maran a passare in vantaggio al 35’ grazie a una rete di Pellissier che sale a quota 91 in Serie A superando Van Basten e Zola nella classifica dei bomber di tutti i tempi del nostro campionato. I friulani trovano il pari al 72’ complice un’autorete di Cesar su traversone di Thereau.





SASSUOLO-TORINO 1-1

Il Sassuolo rallenta la difficile rincorsa all'Europa del Torino. Al Mapei Stadium i neroverdi pareggiano 1-1 con i granata e mettono in cascina un altro punto per la quota salvezza. Nel primo tempo Consigli tiene a galla i padroni di casa, poi Berardi sblocca il match al 46' su rigore (fallo dubbio in area su Floro Flores). Nella ripresa Quagliarella pareggia i conti dal dischetto al 58' (altro fallo dubbio su Glik).