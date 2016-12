Serie A, tutte le emozioni della 29esima giornata

PALERMO-NAPOLI 0-1

Il Napoli vola ancora sulle ali di Gonzalo Higuain. La squadra di Sarri vince 1-0 al Barbera, rovina l'esordio di Walter Novellino sulla panchina del Palermo e torna a tre punti dalla Juventus. E' un rigore del Pipita al 23' del primo tempo a decidere il match, penalty concesso per una trattenuta in area di Andelkovic su Albiol. Cuore ma poca qualità per il Palermo, che rimane a un punto dalla zona retrocessione.



LAZIO-ATALANTA 2-0

Nel posticipo della 29a giornata di Serie A, la Lazio batte 2-0 l'Atalanta e inguaia l'ex Reja, che non vince da 14 partite. Pioli fa ampio turnover in ottica Europa League e il primo tempo è di marca nerazzurra: D'Alessandro è fermato solo dal palo, Marchetti dice no a Gomez. Un secondo tempo privo di emozioni viene sbloccato da Klose (23'): per il tedesco, a secco da 17 gare, è il primo gol in campionato e nel finale arriva anche la doppietta. Dea a +4 dal terzultimo posto.



UDINESE-ROMA 1-2

Udinese-Roma 1-2. Per Spalletti è l'ottava vittoria consecutiva, ottenuta grazie al gol di Dzeko al 15' e al raddoppio di Florenzi al 29' st, con una autentica prodezza. La Roma consolida così il terzo posto, ma non è stato un successo facile. L'Udinese contestata dai tifosi ha sfiorato l'1-1 al 3' st con il palo di Zapata e ha segnato nel finale con Bruno Fernandes. A rischio la panchina di Colantuono.



FIORENTINA-VERONA 1-1

La Fiorentina non vince più e il terzo posto si allontana: dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona la Roma è distante cinque punti. Al Franchi la formazione di Paulo Sousa lotta, va in vantaggio con Zarate (40') e nel finale si butta via. E' infatti Pisano a punire i viola all'87' con un colpo di testa su calcio d'angolo. Nel recupero grandi emozioni con Siligardi vicino al gol e il miracolo di Gollini su Kalinic.



GENOA-TORINO 3-2

Gol e spettacolo al Ferraris. Nella 29.ma giornata di Serie A il Genoa batte 3-2 il Toro in rimonta. Quattro reti nel primo tempo. Immobile sblocca la gara al 3', poi raddoppia al 15' con una perla di destro. Una doppietta che sveglia il Grifone e Cerci. L'ex granata è implacabile dal dischetto e pareggia i conti grazie a due rigori (20' e 47'). Nella ripresa poi Rigoni firma il gol partita al 66'. Il Genoa sorpassa il Toro in classifica.



CARPI-FROSINONE 2-1

Con un rigore all'89' De Guzman, all'esordio con il Carpi, regala un'importantissima vittoria per 2-1 ai suoi nella sfida salvezza col Frosinone. La gara si sblocca al 27' quando Bianco beffa Leali in uscita su passaggio di Lollo. Mancosu si divora il raddoppio a inizio ripresa poi al 26' arriva il pareggio di Dionisi, che poi si fa male e deve uscire. Nel finale Soddimo atterra Crimi, l'olandese non sbaglia. Poi Crimi colpisce la traversa.



CHIEVO-MILAN 0-0

Finisce senza reti l'anticipo all'ora di pranzo di Serie A tra Chievo e Milan. Gli uomini di Maran si godono lo 0-0 che si traduce in punto fondamentale per la salvezza mentre i rossoneri, nel primo tempo salvati dalle parate di Abbiati subentrato all'infortunato Donnarumma, recriminano per la traversa di Abate e il palo di Bertolacci nella ripresa perdendo terreno nella corsa all'Europa. Nel finale annullato per fuorigioco un gol di Cacciatore.