Serie A, le immagini più belle da tutti i campi

19:14 - CHIEVO-INTER 0-2

Con un gol per tempo in casa del Chievo Verona, Roberto Mancini ha raccolto la prima vittoria da quando è tornato sulla panchina dell'Inter. Nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A, i nerazzurri si sono imposti 0-2 al Bentegodi grazie alle reti di Kovacic al 19' e Ranocchia al 55'. Nel 72' espulso Botta per i clivensi. Con questo successo l'Inter sale a quota 20 punti superando il Sassuolo e portandosi a -6 dal terzo posto.

EMPOLI-TORINO 0-0

Finisce 0-0 tra Empoli e Torino al Castellani. Scontro salvezza senza reti, con i toscani che provano a fare la partita, cercando il vantaggio con Verdi e Tavano, e i granata bravi a chiudersi e cercare le ripartenze. Al 90' il Torino resta in 10 per l'espulsione di Jansson, ma il risultato non cambia.

MILAN-NAPOLI 2-0

Torna a ruggire il Milan di Pippo Inzaghi nel primo posticipo della quindicesima giornata di Serie A. I rossoneri a San Siro hanno battuto 2-0 il Napoli di Benitez agganciando gli azzurri a quota 24 punti in classifica. Match sbloccato da una bella giocata di Menez al 6' bravo a infilare Rafael con l'aiuto del palo. Nella ripresa poi Bonaventura trova il raddoppio al 52' con un bel colpo di testa dopo un inserimento dalle retrovie.

CESENA-FIORENTINA 1-4

Al Manuzzi i viola passano sulla squadra di Di Carlo grazie alle reti di Borja Valero, Savic, Gonzalo Rodriguez ed El Hamdaoui. Il montenegrino segna anche un'autorete, complice una papera di Neto

GENOA-ROMA 0-1

Genoa-Roma 0-1. Il gol è di Nainggolan al 40' del primo tempo, e la Juventus è a 1 punto dalla Roma. Missione compiuta dalla squadra di Garcia a Marassi, dove è successo di tutto: genoani furenti con l'arbitro Banti. Espulso Perin al 29' per fallo da ultimo uomo su Nainggolan. Sul rigore susseguente, tiro di Ljajic e parata di Lamanna, al suo esordio in A. Nell'intervallo, espulso per proteste Gasperini.



PARMA-CAGLIARI 0-0

Un punto a testa. Tra Parma e Cagliari prevale la paura di prenderle e al Tardini ne scaturisce allora una partita in cui a vincere è solo ed esclusivamente la noia. Emozioni pressoché azzerate, occasioni degne di nota pochissime - per il Parma una punizione di Lodi, per i sardi una conclusione di Farias respinta da Mauri a Mirante battuto - e tanti fischi. Un pari che porta gli emiliani a sei punti in classifica. Sale invece a 12 il Cagliari.



UDINESE-VERONA 1-2

L'Hellas espugna il Friuli e scaccia la crisi tornando alla vittoria dopo un digiuno lungo 8 partite. Si interrompe la striscia negativa della squadra di Mandorlini che in trasferta veniva da 5 sconfitte consecutive e non vinceva lontano dal Bentegodi dal 21 settembre. E' l'Udinese a passare in vantaggio grazie a un colpo di testa di Di Natale su cross di Bruno Fernandes. Gli ospiti si svegliano e ribaltano il risultato grazie a Toni e Lazaros.



JUVENTUS-SAMPDORIA 1-1

La Samp si conferma "bestia nera" per la Juventus. Nel lunch match della 15.ma giornata la squadra di Allegri pareggia 1-1 con i blucerchiati e interrompe la lunga striscia di vittorie in Seria A allo Stadium nel 2014. Nel primo tempo dominio bianconero con il gol di testa di Evra al 12', nella ripresa gli ospiti trovano poi il pareggio con Gaddiadini al 51' con un perfetto sinistro a giro. Per la Vecchia Signora è il secondo pareggio consecutivo in campionato.



LAZIO-ATALANTA 3-0

Una doppietta di Mauri e un gol di Lulic regalano tre punti preziosi alla Lazio per scalare la classifica. All'Olimpico la squadra di Pioli batte 3-0 l'Atalanta e sale a 26 punti, agguantando momentaneamente il Genoa al terzo posto. Dopo un primo tempo bloccato, Mauri sblocca il match al 51' su perfetto assist di Felipe Anderson e poi raddoppia al 72' con una perla a giro di sinistro. Lulic firma poi il tris all'81'.



PALERMO-SASSUOLO 2-1

Il Palermo batte 2-1 il Sassuolo e allunga la sua striscia positiva a 7 gare, come i rosanero di Delio Rossi nel 2009-2010. I siciliani partono a tutta e affondano con Rigoni al 3', Zaza prova a suonare la carica, ma gli emiliani non sfondano. Poi al 22' della ripresa restano addirittura in 10 per l'espulsione di Consigli, che esce a valanga su Maresca. Pavoletti pareggia all'85', ma è Belotti in pieno recupero a segnare il gol da tre punti.