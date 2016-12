Serie A: le emozioni e i gol della venticinquesima giornata

22:57 - TORINO-NAPOLI 1-0



Occasione persa per il Napoli nel posticipo della 25.ma giornata di Serie A. All'Olimpico la squadra di Benitez perde 1-0 con il Torino, che dopo l'impresa di Bilbao in Europa League centra un altro successo importante in campionato. Dopo un primo tempo di marca granata, con gli azzurri che pensano più a difendersi che a costruire, il gol partita lo segna su calcio d'angolo Glik al 68'. Per gli azzurri fallito l'aggancio alla Roma al secondo posto.

INTER-FIORENTINA 0-1

Inter-Fiorentina 0-1. Un gol di Salah al 10' st, e la squadra di Montella vola, mentre l'Inter di Mancio si ferma dopo 3 vittorie e un sogno che si spezza. Vittoria merirata, per quanto ha fatto la Fiorentina per un'ora: bel gioco, a tratti autentico dominio. L'Inter ha faticato, dopo lo svantaggio ha creato occasioni. Ma non ha approfittato degli avversari in 10 e poi in 9, nel finale, per i ko di Tomovic e Savic.



SASSUOLO-LAZIO 0-3

La Lazio mette pressione al Napoli e continua a sognare un posto in Champions League. Merito della netta vittoria sul Sassuolo: un 3-0 che poteva essere più largo viste le occasioni avute da Keita nel primo tempo. A sbloccare il match del Mapei Stadium è un gol di Felipe Anderson, che al 45' si inventa un destro a giro imprendibile per Consigli. Nella ripresa gli emiliani provano a reagire, ma Klose al 25' e Parolo al 32' chiudono i conti.



ATALANTA-SAMPDORIA 1-2

Funziona il tridente di Mihajlovic e la Sampdoria batte 2-1 l'Atalanta a Bergamo in rimonta. A passare per primi sono i padroni di casa al 16' con Stendardo su traversone di Dramè. I blucerchiati, poco attivi nel primo tempo, si svegliano nella ripresa grazie alle reti prima di Muriel con un gran sinistro (23') e poi di Okaka al 38' con un tap-in vincente dopo una respinta corta di Sportiello su tiro di Eto'o. Buona la prova del camerunese.



PALERMO-EMPOLI 0-0

Tante occasioni, ma nessun gol. Palermo ed Empoli, due delle rivelazioni del campionato di Serie A, non vanno oltre lo 0-0 confermando quanto di buono fatto vedere in stagioni. In un match giocato a viso aperto l'occasione migliore capita a Vazquez che all'11' colpisce un clamorosa traversa da fuori area. Nella ripresa meglio i toscani vicini al gol nel finale con Mchedlidze che da pochi passi non trova la porta sguarnita.



CESENA-UDINESE 1-0

Il Cesena supera 1-0 l'Udinese nella 25a giornata di Serie A e continua a sognare la salvezza, ora distante appena 4 punti. Al Manuzzi il primo tempo è davvero privo di emozioni, con le due squadre che non pungono. Anche la ripresa è sulla stessa falsariga, ma Di Carlo azzecca il cambio: fuori Defrel e dentro Rodriguez. Al 31' è proprio l'attaccante spagnolo a segnare il gol vittoria con un imperioso colpo di testa su assist di Brienza.



CAGLIARI-VERONA 1-2

Non conosce fine il momento nero del Cagliari. Al Sant'Elia, nel lunch match della 25esima giornata di Serie A, la squadra di Zola perde 2-1 contro un Verona che fa un significativo passo verso la salvezza: Toni e Juanito lanciano gli ospiti, i sardi nella ripresa subiscono la contestazione del proprio pubblico e riaprono la gara troppo tardi, al 90' grazie ad una punizione di Daniele Conti. Cagliari fermo a 20 punti, il Verona invece sale a 28.



CHIEVO-MILAN 0-0

Nel primo anticipo della 25a giornata di Serie A, il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Chievo e rallenta la sua rincorsa per un posto in Europa League. Al Bentegodi nel primo tempo trionfa la noia: l'occasione più nitida è per Pellissier, con Antonelli che rischia l'autorete. Nella ripresa Inzaghi si gioca la carta Honda e il giapponese prende la traversa (3'). I veneti sono pericolosi con Schelotto e Paloschi, ma Lopez fa buona guardia.