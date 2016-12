Serie A: le emozioni della 36.ma giornata

NAPOLI-ATALANTA 2-1

Nell'ultimo posticipo della 36a giornata di Serie A, il Napoli batte 2-1 l'Atalanta e rimane al secondo posto in classifica, mantenendo due punti di vantaggio sulla Roma. Al San Paolo decide una doppietta del solito Higuain, giunto a 32 gol in campionato: il Pipita sblocca il match al 10', ben servito da Hamsik, e lo chiude al 32' della ripresa con un imperioso stacco di testa. Al 40' sfortunata autorete di Albiol, ma il punteggio non cambia più.



GENOA-ROMA 2-3

Tre punti fondamentali per la Roma nella corsa al secondo posto: col Genoa finisce 2-3. A decidere il match un gol nel finale (87') di El Shaarawy dopo il pareggio di Totti su punizione al 77'. Partita spettacolare al Ferraris con un inizio scoppiettante: vantaggio giallorosso firmato da Salah (6°) e risposta immediata dei rossoblà con Tachtsidis. Nella ripresa Pavoletti in gol al 66' per l'illusione del Grifone.



LAZIO-INTER 2-0

La Lazio si rialza dopo due sconfitte consecutive, battte l'Inter 2-0 all'Olimpico e tiene aperta la speranza sesto posto. Klose apre le marcature dopo otto minuti, Candreva raddoppia su rigore (fallo di Murillo, espulso per il secondo cartellino giallo) a sei minuti dal novantesimo. Per l'Inter altro stop esterno, Champions definitivamente sfumata e Fiorentina ancora a -4. Inzaghi, espulso, sogna l'Europa League.



MILAN-FROSINONE 3-3

Il Milan si salva soltanto in pieno recupero grazie a un calcio di rigore di Menez, che riagguanta il Frosinone (3-3). Ma il pari non evita il sorpasso del Sassuolo al sesto posto. Resta comunque un risultato negativo per i rossoneri. Frosinone in gol con Paganini e Kragl, ma nella ripresa Bardi para un rigore a Balotelli. Segnano Bacca e Dionisi, poi Antonelli accorcia le distanze e Menez pareggia dagli 11 metri.



SASSUOLO-VERONA 1-0

Balzo in avanti verso l'Europa per il Sassuolo. Al Mapei Stadium la squadra di Di Francesco batte 1-0 il Verona, già retrocesso, e scavalca il Milan al sesto posto in classifica, salendo a quota 55 punti. Dopo un primo tempo brutto e con pochissime occasioni da ambo le parti, Pellegrini sblocca il match al 58' grazie a un tiro dal limite deviato da Moras. A due gare dal termine, i neroverdi ora sono a +1 dai rossoneri.



PALERMO-SAMPDORIA 2-0

Due gol per sperare ancora. Al Barbera il Palermo batte 2-0 la Sampdoria e resta vivo nella lotta per la salvezza. Brutto stop per i blucerchiati, cui bastava un punto per la matematica permanenza in A. Rosanero avanti al 19' con Vazquez su erroraccio di Ranocchia poi Cionek salva sulla linea il tap-in di De Silvestri. Nella ripresa gli ospiti calano vistosamente: Viviano salva su Gilardino ma al 40' deve capitolare su autogol di Krsticic.



EMPOLI-BOLOGNA 0-0

Con due giornate ancora da giocare, il Bologna può festeggiare matematicamente la salvezza grazie al pareggio in casa dell'Empoli. Al Castellani finisce 0-0 al termine di un match che va a strappi: Zielinski divora una rete al 31', mentre nella ripresa è Floccari ad avere un paio di buone chance al 66' e al 68'. Alla squadra di Giampaolo viene annullato un gol al 64' per il fuorigioco di Croce.



JUVENTUS-CARPI 2-0

Un'altra vittoria per la Juventus. Tutto facile per i bianconeri che liquidano la pratica Carpi con un gol per tempo: finisce 2-0. Prima rete con la maglia della Vecchia Signora per Hernanes: tiro di destro dal limite dell'area al 42' a beffare Belec. Poi ci ha pensato Zaza, all'81', a mettere la parola fine sul match con un colpo di testa. Emiliani pericolosi solo con Verdi e Suagher al 21': attento Buffon.