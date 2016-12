Serie A, le emozioni della 18esima giornata

NAPOLI-TORINO 2-1

La pausa invernale non interrompe il cammino del Napoli. La squadra di Sarri apre infatti il 2016 con un successo sul Torino che mantiene inalterata la distanza in classifica dall'Inter capolista e blinda il secondo posto condiviso con la Fiorentina. La sfida del San Paolo, caratterizzata da un primo tempo bellissimo, si chiude infatti sul 2-1 per gli azzurri, in gol con Insigne e Hamsik. Di Quagliarella su rigore il momentaneo pareggio granata.



EMPOLI-INTER 0-1

L'Inter risponde alla Fiorentina e ritorna in vetta alla classifica di Serie A dopo 18 giornate. Al Castellani contro l'Empoli finisce 1-0 per la squadra di Mancini, che conferma ancora una volta il grande cinismo. Decide Icardi al 46' del primo tempo ben servito sul primo palo da Perisic. I toscani, reduci da 4 vittorie di fila, giocano una buona gara, ma sbattono contro Handanovic. I nerazzurri salgono a 39 punti, più uno sulla Viola.



JUVENTUS-VERONA 3-0

La Juve continua la sua rincorsa allo scudetto e colleziona l'ottavo successo di fila in campionato. Allo Stadium la pratica Hellas Verona dell'ex Delneri è liquidata 3-0. Nel primo tempo arrivano i gol di Dybala su punizione già all'8' e il colpo di testa di Bonucci al 45'. Poi nella ripresa i bianconeri amministrano senza correre rischi e chiudono con Zaza al 37'. L'unica nota negativa è Morata, a secco di gol da ormai tre mesi.



CHIEVO-ROMA 3-3

Non inizia bene il 2016 per la Roma, che non va oltre il pari a Verona contro il Chievo. Giallorossi due volte avanti con Sadiq (7') e Florenzi (37') ma il Chievo accorcia con Paloschi (44') e poi pareggia con Dainelli (13' st). Nuovo vantaggio romanista con la conclusione di Iago Falque al 26' della ripresa ma la punizione di Pepe a cinque minuti dalla fine premia Maran e fissa il definitivo 3-3 al Bentegodi.



MILAN-BOLOGNA 0-1

I tanti problemi non potevano essere risolti con la vittoria sul Frosinone e le vacanze di Natale. Così il Milan perde 1-0, a San Siro, contro il Bologna e fallisce ancora una volta una prova importante. Quella dei rossoneri è una gara molto disordinata. Male Honda e Niang, che non danno il loro contributo. Non basta a Sinisa Mihajlovic la grinta di Bonaventura: nel finale arriva il gol di Giaccherini.



PALERMO-FIORENTINA 1-3

Tutto facile per la Fiorentina, che passa a Palermo e continua a volare in classifica. Al Barbera finisce 3-1 per la squadra di Sousa, che centra i tre punti grazie a un Ilicic scatenato. Il primo gol dello sloveno, al termine di un'azione personale, arriva al 13' mentre un sinistro dal limite timbra lo 0-2 (42'). I rosanero accorciano le distanze nella ripresa grazie al colpo di testa di Gilardino (77'), Blaszczykowski chiude i conti al 93'.